Yozgat'ta tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Yozgat'ta tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Yozgat'ta tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Yozgat'ta bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kavurgalı köyünde yaşayan 60 yaşındaki S.T. evinin bahçesinde tartıştığı 53 yaşındaki eşi N.T'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan N.T, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı S.T, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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