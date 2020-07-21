Yozgat'ta tarlada erkek cesedi bulundu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, buğday ekili tarlada erkek cesedi bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, buğday ekili tarlada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayrıdam köyünde buğday tarlasından kötü koku gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesediyle karşılaştı.

Kolunda, damar yolu açmada kullanılan iğne bulunan ceset, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA