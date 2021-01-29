Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 obje ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Yozgat ve Sorgun cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.P, M.Z. ve O.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 obje ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Y.P'nin ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, M.Z. ve O.P'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul