Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:53
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 268 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 268 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledikleri 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Fakıbeyli köyü yakınlarında bir otelin önünde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 268 sikke bulundu, F.D, M.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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