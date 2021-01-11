Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

11.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:10
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 sikke ile 23 farklı eser ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 sikke ile 23 farklı eser ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser satılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Boğazlıyan ilçesi Özler köyü mevkisinde bir akaryakıt istasyonunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 sikke, 3 güğüm, 3 küp, 2 bakır kapaklı tepsi, işlemeli barut kutusu, bakır tas, mumluk, 11 yabancı madeni para ve değerli taş olmak üzere toplam 36 parça eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.D. ve F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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