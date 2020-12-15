Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:15
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ve 8 figür ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ve 8 figür ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tarihi eser satışı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler M.U. ve A.K'nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, değişik dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ile 8 figür ele geçirildi.

M.U.ve A.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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