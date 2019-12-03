Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 parça tarihi eser ele geçirildi.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 parça tarihi eser ele geçirildi.


Çayıralan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen tarihi eser operasyonunda, A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada Osmanlı, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait 36 adet materyal ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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