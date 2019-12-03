Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ta otomobilde yapılan aramada 85 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:16
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

'ta otomobilde yapılan aramada 85 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.


Kayseri'de 3 şüphelinin evinde tarihi eser bulundukları ve satmak için Yozgat'ın ilçesine geleceği istihbaratını alan Yozgat İl ekipleri, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine doğru hareket eden aracı Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olarak nitelendirilen ve üzerinde çeşitlik figürler bulunan 85 parça tarihi eser obje ele geçirildi. Tarihi eser objeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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