Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

20.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:22

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı D.T. ile İ.Ö'nün İstanbul'dan gelen M.A. ile bir otomobilde tarih eser alışverişi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Otomobildeki zanlılar, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA