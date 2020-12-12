Yozgat'ta şüpheli ölüm
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Yozgat'ta şüpheli ölüm

12.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:49
Yozgat'ta şüpheli ölüm

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan A.Ö'den haber alamayan yakınları kapısını açılmaması üzerine polise haber verdi.

Yerköy Belediyesi itfaiye ve polis ekiplerinin balkonundan eve girmesi üzerine, A.Ö'nün cansız bedenini buldu.

Ceset, olay yerin incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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