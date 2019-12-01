Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu GençlerbirliğiKadın Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
Haber Videosu: Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
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OLUR BÖYLE ŞEYLER BU HAYATTA. NORMAL ARTIKCevap Yaz 2 35 Yayından Kaldır
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Bu olay mukadderattır. Ancak bunu normale dönüştürmek anormallik.4 Yayından Kaldır