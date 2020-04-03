Yozgat'ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine teslim ediliyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal yardım ödemeleri PTT görevlileri, polis, jandarma ve bekçiler vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal yardım ödemeleri PTT görevlileri, polis, jandarma ve bekçiler vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin başlanmasıyla birlikte PTT şubelerinde yoğunluk yaşandı.

Çalışan ve vatandaşların koronavirüse karşısında sağlığının tehlikeye düşmemesi amacıyla yapılan yardımlar, PTT görevlileri, polis, jandarma ve bekçiler vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim ediliyor.

Kent merkezlerinde ikamet eden vatandaşlara ödenecek yardımları polisi ve bekçiler, köylerdeki vatandaşlara da jandarma ulaştırdı.

Yardımı alan vatandaşlar görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA