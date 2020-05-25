Yozgat'ta sokak hayvanları unutulmadı Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Un Pazarı Meydanı'na giderek güvercinleri besleyen Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvercinleri normal günlerde vatandaşların beslediğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların bayramda dışarı çıkamadığını belirten Köse, "Vatandaşımız gelemediği için belediye ekiplerimizle kuşlarımıza yem verdik. Ayrıca sokak hayvanlarımızı da günübirlik besliyoruz. 26 noktaya her gün yem bırakıyoruz." dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri sokak hayvanları için çok sayıda noktaya mama bıraktı.

Kaynak: AA