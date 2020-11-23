Son dakika haberleri: Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza
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Son dakika haberleri: Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza

23.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:40
Son dakika haberleri: Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza kesildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 44 kişiye 17 bin 248 lira, jandarma bölgesinde ise 7 kişiye 2 bin 744 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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