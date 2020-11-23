Son dakika haberleri: Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza kesildi.