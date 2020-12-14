Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 107 kişiye ceza yazıldı
14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:52
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını son bir hafta içinde ihlal eden 107 kişiye 200 bin 876 lira ceza kesildi.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını son bir hafta içinde ihlal eden 107 kişiye 200 bin 876 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Bu kapsamda kentte tedbirlere uymayan 107 kişiye 200 bin 876 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul