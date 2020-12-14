Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 107 kişiye ceza yazıldı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını son bir hafta içinde ihlal eden 107 kişiye 200 bin 876 lira ceza kesildi.