Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da başladı. Gece saat 00,00 itibariyle başlayan uygulamada emniyet ekipleri kent merkezi Meydan Yerinde kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kaynak: AA