Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da başladı.

23.05.2020 04:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 05:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da başladı.

Gece saat 00,00 itibariyle başlayan uygulamada emniyet ekipleri kent merkezi Meydan Yerinde kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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