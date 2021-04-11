Yozgat'ta soğuk hava çiçeklenen meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yozgat'ta 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi, çiçeklenen meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aysen Koç, gazetecilere, Yozgat ve Türkiye'nin birçok yerinde soğuk havanın erken çiçek açmış bitki türlerine zarar verdiğini söyledi.

İç Anadolu'da badem, kayısı ve erik ağaçlarının çiçek açtığını belirten Koç, "Çiçeklerin bu soğuklara dayanmalarına imkan yok. Çiçeklerin büyük oranda zarar gördüğünü görüyoruz." dedi.

Meyve ağaçlarının tomurcuklar patlamadan kış aylarında sıfırın altında 20 dereceye kadar dayanabildiğine dikkati çeken Koç, "Çiçek açtıktan sonra soğuktan çabuk etkileniyorlar. Yozgat gibi soğuk kentlerde üreticilerimizden çeşit seçerken çok dikkatli davranmalarını istiyoruz. Geç çiçek açan ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul