27.10.2019 12:14

Yozgat'ta sigara hırsızları önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ta girdikleri bir marketten 7 bin lira ile 20 bin lira değerindeki sigarayı çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Şehir Hastanesi yakınlarında gece bir markete giren maskeli 2 hırsız, 7 bin lira para ile 20 bin lira değerindeki sigarayı çalıp kayıplara karıştı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken ekipler, yapılan çalışmalarda hırsızların 41 plakalı otomobil ile kaçtığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yol güzergahlarındaki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri aracı Yozgat'ın Çayıralan ilçe girişinde durdurdu. Polisleri görünce araçtan inip kaçan zanlılar E.T. ve M.T. tarlada yakalandı.

Sahte kimlik kullanan zanlıların 15 hırsızlık suçundan arandığı E.T.'nin 20 yıl, M.T'nin ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızların çaldığı para ve sigaralar market sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA