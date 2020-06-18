Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü

YOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ilçede etkili oldu. Etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezi ve yollar göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin bağlantı yolları kısa süreli kapanırken trafikte aksamalar oldu.

İlçede bazı derelerde taşkınların oluştuğu görüldü.

Kaynak: İHA