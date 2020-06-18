Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü
Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.
18.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:20
Yozgat'ta şiddetli yağmur sele dönüştü
YOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ilçede etkili oldu. Etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezi ve yollar göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin bağlantı yolları kısa süreli kapanırken trafikte aksamalar oldu.
İlçede bazı derelerde taşkınların oluştuğu görüldü.
Kaynak: İHA