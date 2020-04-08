Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü 6 kurbanlık hayvan öldü YOZGAT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü.

YOZGAT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü. Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Besicikle geçimini sağlayan Oğuzhan Yalçın 'a (22) ait ahırın çatısı, gün boyunca süren şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yıkıldı. Bu sırada ahırda bulunan 13 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan ve 1 eşek enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yalçın'ın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, 28 hayvanı enkazdan kurtarırken, 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın öldüğü anlaşıldı. Enkazdan kurtarılan hayvanlar ise Yalçın'ın komşusunun ahırına götürüldü. 'KURBAN BAYRAMI'NDA SATACAKTIK'

Deprem oluğunu sandığını belirten Oğuzhan Yalçın, İçeride 5 kişiydik, bir dakika ile kurtulduk. 6 hayvanımız telef oldu. Kurtardığımız hayvanları komşunun ahırına geçici olarak götüreceğiz. Şu anda ahırı tekrar yapacak gücümüz yok. Hayvanları Kurban Bayramı'nda satacaktık dedi.

Kaynak: DHA