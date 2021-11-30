Yozgat'ta şiddetli rüzgar hasara neden oldu - Haberler
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar hasara neden oldu

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Yozgat'ta etkili etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta etkili etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği kent merkezinde bir inşaat şantiyesinin metal çatısı park halindeki caddede ilerleyen otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü Sezai Apaydın, gazetecilere, çatının uçtuğunu son anda gördüğünü, frene basmasına rağmen otomobili durduramadığını anlattı.

Rüzgar, Mehmet Hulusi Efendi ve Sarıhacılı Mahallesi'nde 2 evin çatısında da hasara neden oldu. Atiye İlgör'e ait evde bulunan eşyalar ile kışlık için hazırlanan yufkalar rüzgara kapılıp çevreye dağıldı.

Evinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren İlgör, yetkililerden yardım istedi.

Kent merkezinde bulunan birçok çatıda da hasar oluştu.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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