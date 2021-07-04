Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yozgat'ta bir binandan kopan çatı parçalarının aracın üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YOZGAT - Yozgat'ta bir binandan kopan çatı parçalarının aracın üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Çapanoğlu Mahallesinde Zararsız Güneşevleri Apartmanından kopan çatı parçaları, içerisinde bir ailenin olduğu aracın üzerine düştü. Kopan çatı parçaları araçta maddi hasar oluştururken araç içerisindeki ailenin panik anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Diego Costa Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 03:36:41. #1.15#

title