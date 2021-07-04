Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yozgat'ta bir binandan kopan çatı parçalarının aracın üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat'ta şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YOZGAT - Yozgat'ta bir binandan kopan çatı parçalarının aracın üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Çapanoğlu Mahallesinde Zararsız Güneşevleri Apartmanından kopan çatı parçaları, içerisinde bir ailenin olduğu aracın üzerine düştü. Kopan çatı parçaları araçta maddi hasar oluştururken araç içerisindeki ailenin panik anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül