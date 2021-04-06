Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
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Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil yandı.

Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil yandı.

Yusuf Taş yönetimindeki 38 ACF 538 plakalı otomobilin motor kısmından Şahin Caddesi'nde duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Alev alan otomobildeki yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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