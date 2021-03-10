Yozgat'ta Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kendi senaryolarını yazıp filmlerini çekecek
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Yozgat'ta Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kendi senaryolarını yazıp filmlerini çekecek

10.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:12
Yozgat'ta Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kendi senaryolarını yazıp filmlerini çekecek

Yozgat Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, "Herkes için sinema" projesiyle kendi senaryolarını yazıp kendi filmlerini çekecek.

Yozgat Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, "Herkes için sinema" projesiyle kendi senaryolarını yazıp kendi filmlerini çekecek. Tamamlanan filmler, sinema severlerin beğenisine sunulacak.

Yozgat Sinema Okuryazarları Derneği tarafından hazırlanan ve yürütücülüğünü Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaptığı, İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Herkes İçin Sinema Projesi"nde teorik eğitimlerini tamamlayan 25 öğrenci, kamera başına geçerek uygulamalı eğitimlere başladı.

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Programı öğrencilerinin desteği ile kamera, fotoğraf makinesi ve drone kullanan öğrenciler, ilk olarak Çanakkale Savaşı şehitlerinden Yozgatlı Kınalı Hasan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa filmini çekecek.

Yozgat Sevgi Evleri'nde yapılan uygulamalı eğitimlere katılan Yozgat Valisi Ziya Polat da drone kullanıp fotoğraf çekti.

Polat, gazetecilere, Yozgat'ta her çocuğun bir sosyal, kültürel ve sportif anlamda faaliyet içinde olmasını hedeflediklerini söyledi.

Lise mezunu bir çocuğun "en az" bir spor dalında lisansının olmasını "en az" bir müzik aletini çalmasını istediklerini ifade eden Polat, "Sinema Okuryazarları Derneği'nin bize sunduğu bu proje İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklendi. Yozgat'ın güzelliklerini tüm insanlara tanıtma çabası içerisinde olacağız. İlin bir tanıtım filmini yaptırırken zorlanıyoruz, il dışından ekip getirmek gerekiyor. Şimdi derneğimiz, hocamız ve çocuklarımızla bu filmleri yaptırabileceğiz. Kendi istediğimiz tanıtım filmlerini burada kendi ekipmanlarımızla kendi kardeşlerimizle çekeceğiz." diye konuştu.

Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı ve Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı da proje kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve teorik eğitimlerin tamamlandığını ifade etti.

Kalaycı, Sevgi Evlerinde kalan 12-18 yaş arası çocuklara medyanın, özellikle çizgi filmlerin ve bilgisayar oyunlarının zararlı etkileri üzerine bir çalışma başlattıklarını anlatarak, "Çocuklarımıza film yapma, senaryo yazma, kamera kullanma gibi konular üzerine eğitimler veriyoruz. Teorik eğitimlerimiz bitti uygulamalı eğitimlerimiz başladı. Çocuklarımız beşer kişilik gruplar halinde film çekecek. Hem dernek üyelerimiz hem de Bozok Üniversitesinde Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerimiz aracılığıyla filmler çekecekler. Bu filmler birleşecek ve Yozgat'ta gala programı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projede yer alan öğrencilerden Mikail Can Aydoğdu, eğitimlerde filmlerin nasıl çekildiğini öğrendiklerini, kamera ve fotoğraf makinesi kullanmaya başladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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