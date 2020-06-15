Yozgat'ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi
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Yozgat'ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi
15.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:31

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Söbeçimen köyü mevkiinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Selçuklu dönemine ait 97 bakır sikkeyi ele geçirdi.Aramada bulunan sikkelere el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Kaynak: İHA

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