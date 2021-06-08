Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi, Yenipazar beldesi Özlüce köyü yakınlarında etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu sele dönüştü.

Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi, Yenipazar beldesi Özlüce köyü yakınlarında etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Yozgat-Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapanırken tarım arazileri de zarar gördü.

Yenipazar Beldesi Özlüce köyü yakınlarında akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle Yozgat-Kayseri karayolu 45 dakika boyunca ulaşıma kapandı. Sel, hububat ve şeker pancarı ekili alanlara da zarar verdi. Yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü.

Sel nedeniyle balçıkla kapanan yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Özlüce köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, Köyümüzde afat yaşandı. Şeker pancarı, nohut ve buğdayda büyük hasarlar var. 2 bin dönüme yakın alanda zayiat var. Birden bire dolu ile karışık yağmur yağdı, afata dönüştü. Ekinlerimiz, su motorlarımız her şeyimiz suyun altında kaldı" dedi.

Çiftçi İlhami Açıkyürek ise "250 dekar pancarım, 200 dekar nohutum vardı, hepsi yok oldu. Evlerimizin çatısı uçtu. Pancarlarımız, ekinlerimiz gitti, su motorlarımız gitti mağduruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi
Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Selçuk Balcı Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 23:47:13. #1.14#

title