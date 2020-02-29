Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı
Haberler » Güncel » Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı - Haber

Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı

YOZGAT'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Fetih Suresi okunup, yürüyüş düzenlendi.

29.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:36
Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı

YOZGAT'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, okunup, yürüyüş düzenlendi.

Kentte, öncülüğünde öğle namazı ardından cami çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Fetih Suresi okundu. Yapılan duaların ardından, Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Lise Caddesinde yürüdü. Tekbir getiren kalabalık, 'şehitler ölmez vatan bölünmez', 'ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Grup, yürüyüşün ardından olaysız dağıldı.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler