Saman satma bahanesiyle gasp yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Ankara'dan Yozgat'a saman satmak bahanesiyle çağırdıkları vatandaşın 12 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ankara'dan Yozgat'a saman satmak bahanesiyle çağırdıkları vatandaşın 12 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İnternetten saman satışı ilanı veren H.Ç. (41), M.E. (44) ve M.M. (57), Ankara'dan arayan Serkan Ö'den (38) Yozgat'a gelmesini istedi.

Otomobiliyle kente gelen Serkan Ö. ile Yozgat Şehir Hastanesi önünde buluşan H.Ç, samanları Koç Emek Parkı önünde teslim edeceklerini belirtti.

Bir süre sonra H.Ç, M.E. ve M.M. aracında bekleyen Serkan Ö'yü darbettikten sonra otomobilin torpidosundaki 12 bin 40 lirayı alarak kaçtı.

Serkan Ö'nün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.M. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul