Yozgat'ta sağlık kuruluşlarına 163 kişi alınacak AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yozgat'ta 86'sı sağlık çalışanı olmak üzere 163 kişinin kadroya alınacağını bildirdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yozgat'ta 86'sı sağlık çalışanı olmak üzere 163 kişinin kadroya alınacağını bildirdi.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen koronavirüse karşı verilen amansız mücadelede Türkiye genelinde 32 bin sağlık personelinin atamasını yapacaklarını, sağlık teşkilatını daha da kuvvetlendireceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık çalışanı atamasının kısa sürede yapılacağını aktaran Başer, "Bu kapsamda Yozgat'ta sağlık birimlerinde çalışmak üzere 1 çocuk gelişimcisi, 2 diyetisyen, 22 ebe, 30 hemşire, 1 adli tıp teknikeri, 3 anestezi sağlık teknikeri, 2 fizik tedavi teknikeri, 5 laboratuvar sağlık teknikeri, 1 odyometri sağlık teknikeri, 5 röntgen sağlık teknikeri, 5 tıbbı sekreter, 8 ilk ve acil yardım teknikeri, 1 sosyal çalışmacı olmak üzere 86 sağlık çalışanının da ataması yakın zamanda gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Başer, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yozgat'ta istihdam edilmek üzere, 86 sağlık çalışanının yanı sıra sağlık hizmeti verilen tesislerde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kapsamında 56 temizlik personeli, 16 güvenlik görevlisi ve 5 klinik destek personeli olmak üzere 77 işçi alımının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA