Yozgat'ta sağlık ekipleri esnafa iş yerinde aşı uyguladı
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Yozgat'ta sağlık ekipleri esnafa iş yerinde aşı uyguladı

Yozgat'ta sağlık ekipleri esnafa iş yerinde aşı uyguladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı olmayan esnafa iş yerlerinde aşı yaptı.

Yozgat'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı olmayan esnafa iş yerlerinde aşı yaptı.

Sağlık ekipleri, Sarraflar ve Lise caddelerinde ziyaret ettiği esnafın aşı olup olmadığını sordu ve aşısı bulunmayanlara iş yerinde aşı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Yozgat'ta aşılamanın yüzde 70,6 ile sarı kategoride olduğunu söyledi.

Aşılama oranını artırmayı amaçladıklarını belirten Şahin, "İlk etapta 'mavi' renge ulaşmak istiyoruz. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, sabit ekiplerimizin yanında mobil ekiplerimizle de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evinde, iş yerinde ve köylerde aşı yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşımızı bilgilendirmek, aşı olmayanların neden aşı olmadıklarını anlamak için görüşüyoruz, aşı olmaları gerektiğini söylüyoruz. Aşı olmak istiyorlarsa kuruluşlarımıza davet ediyoruz. Gelemeyenlere gidip yerinde aşısını yapıyoruz." dedi.

Aşı olan esnaftan Hüseyin Kahraman a sağlık sorunları bulunmadığından dolayı aşı yaptırmadığını belirterek, "Sağlık ekipleri geldi, aşı olmamızı istedi ben de aşı oldum." dedi.

Cemal Çiftçi de birinci doz aşısını yaptırdığını ifade ederek, "İkinciyi biraz ihmalden biraz da nezlem vardı ondan dolayı olmamıştım. Sağlık ekipleri aşı olup olmadığımı sordu. İkinciyi olmadığımı söyledim onlar da aşımı yaptı. Herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Mehmet Yaman ise aşıya ihtiyaç duymadığını anlatarak, "Çocuklar okula başladığı için aşı yaptırdım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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