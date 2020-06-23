Yozgat'ta sağanak yağış bir evi kullanılamaz hale getirdi
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Yozgat'ta sağanak yağış bir evi kullanılamaz hale getirdi

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta sağanak yağış bir evi kullanılamaz hale getirdi
23.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:35

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Köseoğlu Mahallesi Çağlayan Sokak'ta 2 çocuklu Polat ailesinin yaşadığı evin duvarının yıkılmasına neden oldu.

Hafta sonunu köylerinde geçiren Polat ailesi, Yozgat'ta döndüklerinde sağanak nedeniyle evlerinin duvarının yıkıldığını ve sular altında kaldığını gördü.

Durumu yetkililere bildiren ve evi kullanılamaz hale gelen fabrika işçisi baba Olcay Polat (28), valilik ve belediye ekiplerinden yardım istedi.

2 çocuk ile anne ve babanın yaşadığı evde, yıkılma anında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Evinin kullanılmaz hale geldiğini ve yetkililerden yardım istediğini söyleyen baba Olcay Polat, "Önceki gün sabah saatlerinde ailem ile birlikte dedemin yanına Kuşçu köyüne gittim. Hafta sonunu orada geçirdik. Dün akşam saat 10 gibi eve geldiğimizde kapıyı açtığımızda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Evim kullanılamaz hale gelmiş, duvar yıkılmış tüm eşyalarım batmış. Hasarım çok. Yetkililerden yardım istiyorum, bizle ilgilensinler kalacak başka yerimde yok. Tek tesellim evde o anda çocuklarım yoktu, ev de birileri olsaydı can kaybıyla bile sonuçlanırdı. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Manşet

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