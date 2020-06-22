Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
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Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkilediYOZGAT'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

22.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:03

Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

YOZGAT'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinden araçlarını korumak isterken zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta akşam saatlerinnde başlayan sağanak, kısa sürede dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan ve aralıklarla fındık büyüklüğünde düşen dolu tanelerinin erimesiyle birlikte yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerden akan yağmur suları nedeniyle iş yerlerinin önlerinde bulunan malzemeler akıntıya kapıldı. Esnaf malzemelerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Dolu yağışının şiddetinden araçlarının hasar görmesini engellemek isteyen sürücüler ise alt geçitlerde bekledi. Bu nedenle trafikte de aksamalar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

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