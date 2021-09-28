Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor

Yozgat Belediyesi, Karayolları Şube Şefliği ile hazırladığı proje ile kent merkezinden geçen E-88 karayolu refüjünde yeşillendirme çalışması başlattı.

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi, Karayolları Şube Şefliği ile hazırladığı proje ile kent merkezinden geçen E-88 karayolu refüjünde yeşillendirme çalışması başlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AA muhabirine, şehir girişinden çıkışına ve üniversiteye kadar olan kısımda refüjün yeşillendirileceğini söyledi.

Projeye belediyenin 1 milyon 700 bin lira destek sağlayarak otomatik sulama sistemini yapacağını ifade eden Köse, "Karayolları ise çimlendirme ve bitki dikimi yapacak. Refüjler çiçek ve güllerle donatılarak güzel bir görünüme kavuşacak. Şehrimizden geçen yolcular girişten çıkışa kadar güzel bir görüntü karşısında yolculuk yapacak. Amacımız şehrimizi her yönüyle daha yaşanabilir daha güzel bir kent haline getirmek." dedi.

Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor

Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tunç Soyer Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Yamantürk Şafak Sezer
Spor Salih Uçan Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yozgat'ta refüjler yeşillendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:54:24. #1.12#