Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
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Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı

Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
06.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:45

YOZGAT'ta, karantina kapsamındaki çocuklar ve ramazanı evinde geçiren vatandaşlar için mobil sinevizyon aracıyla 'Balkon Etkinlikleri' eğlencesi düzenleniyor.

YOZGAT'ta, karantina kapsamındaki çocuklar ve ramazanı evinde geçiren vatandaşlar için mobil sinevizyon aracıyla 'Balkon Etkinlikleri' eğlencesi düzenleniyor.

Yozgat Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini, 'Balkon Etkinlikleri' adı altında vatandaşlara taşıyor. İl Özel İdaresi'ne ait mobil sinevizyon aracı, her akşam iftar sonrası şarkılar çalarak mahallelerde geziyor, çocuklar için oyun sergiliyor. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşik ediyor. Uzun zamandır dışarı çıkamadıkları için sıkıldıklarını söyleyen vatandaşlar, ekinlik için Valiliğe teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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