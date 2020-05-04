Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı

YOZGAT'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

YOZGAT'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Yozgat'ta uzmanların 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada gezinti yaparak banklarda oturup, zaman geçiriyor. İftar saatine doğru ise kentte yoğunluk daha da artıyor. Market, banka ve fırınların bulunduğu meydanda yoğunluk dikkati çekiyor. Polis ve mahalle bekçileri meydanda dolaşarak, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.Öte yandan polis araçlarından megafonla, "Sevgili vatandaşlarımız; bahar geldi, havalar ısındı. Herkes sokağa çıkmak istiyor ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmayın, maskelerinizi takın, sosyal mesafe kuralına uyun. Lütfen evinizde kalın" şeklinde anons yapılıyor.

Kaynak: DHA