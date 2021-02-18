Yozgat'ta polis adaylarına emniyetten destek
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Yozgat'ta polis adaylarına emniyetten destek

18.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:38
Yozgat'ta polis adaylarına emniyetten destek

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, il genelinde başlattığı uygulamayla polislik sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, il genelinde başlattığı uygulamayla polislik sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Spor salonlarında fizik kondisyon olarak polislik sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelen şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri, polis adaylarına tavsiyelerde bulunuyor.

Sorgun Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gençlerle bir araya gelen İlçe Emniyet Müdür Tamer Azem Arslan, "İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün talimatları doğrultusunda, polislik sınavına hazırlanan gençlerimizle bir araya geliyoruz. Polis adaylarımıza sınava en iyi şekilde nasıl hazırlanacakları, mülakat ve spor aşamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak, sınav stresi ve kaygı düzeylerini minimum seviyeye indirerek, sınavda en iyi performansı göstermelerini istiyoruz." dedi.

Uygulamadan memnun kaldıklarını aktaran adaylar, Arslan ve İl Emniyet Müdürü Esertürk'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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