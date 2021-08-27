Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yozgat'ta yabancı uyruklu çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yozgat'ta yabancı uyruklu çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.D'nin kullandığı 38 JT 439 plakalı otomobil, şehir merkezi Adnan Menderes Bulvarı Terminal kavşağında bisikletle karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki A.H.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen A.H, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, kent güvenlik sistemi kameralarınca da kaydedildi.

Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı
Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı
Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı
Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:19:51. #1.15#

title