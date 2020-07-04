Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.
04.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:07
YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Yozgat karayolunun şehir girişinde meydana geldi. Yaşar Başlı (30) yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: DHA