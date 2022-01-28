Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka araç, Sorgun ilçesi istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı.

Kazada Hyundai marka araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralanırken O.Ö., R.B. ve, N.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.