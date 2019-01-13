Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Erbek (47) yönetimindeki 06 FF 7501 plakalı otomobil, Çiğdemli beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Müzeyyen (46), Arif (24), Esmanur (18) ve Gülbeyaz Erbek (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA