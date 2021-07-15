Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'tan Ankara istikametine giden Veli Üstün (65) yönetimindeki 06 BIH 627 plakalı otomobil, E-88 karayolu Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve eşi Cemil Üstün (64) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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