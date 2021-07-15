Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'tan Ankara istikametine giden Veli Üstün (65) yönetimindeki 06 BIH 627 plakalı otomobil, E-88 karayolu Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ve eşi Cemil Üstün (64) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul