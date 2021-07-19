Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi soncu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi soncu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sivas'a giden Ahmet Ö. (50) yönetimindeki 34 NV 5461 plakalı otomobil, E-88 karayolu Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Arife Azime T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü ile Rabia Ö, İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa Emirhan Ö, itfaiye ekibi ve sağlık görevlilerince çıkartılarak Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Metin Akarsu, gazetecilere, önünde giden otomobilin bir anda yoldan çıkarak şarampole devrildiğini anlattı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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