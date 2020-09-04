Yozgat'ta ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Yozgat'ta ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Yozgat'da çıkan ot yangını söndürüldü.

Yozgat'ta ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:58

Yozgat'da çıkan ot yangını söndürüldü.

Kent merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında otlar arasında bulunan bir kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kabuğunda yanık oluşan kaplumbağa vatandaşlar tarafında üzerine su dökülerek soğutuldu.

Yangında dere kenarında bulunan ağaçlar da zarar gördü.

Kaynak: AA

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