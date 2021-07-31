Yozgat'ta ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı
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Yozgat'ta ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Yozgat'ta ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valiliği, ormanlık alanlara girişi 31 Ağustos'a kadar yasakladı.

Yozgat Valiliği, ormanlık alanlara girişi 31 Ağustos'a kadar yasakladı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacağı bildirildi.

İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara 31 Ağustos'a kadar girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı il idare kanunun 9 ve 66. maddeleri uyarınca girişler yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak ve orman yangınına sebebiyet verebilecek maytap, havai fişek ve benzeri malzemelerin kullanılması yasaktır. Yozgat Çamlık Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkına girişler ise saat 20.00 ile 07.00 arasında yasaklanmıştır. Çamlık Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkında piknik alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Karar ve önerilere aykırı hareket edenler hakkında 6831 saylı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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