Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yarın yüz yüze eğitim öğretime ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul