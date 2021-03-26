Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini bildirdi.

Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul