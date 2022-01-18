Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde yarın eğitime ara verildi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi.

Polat, açıklamasında, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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