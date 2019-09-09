Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

09.09.2019 14:21

Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.



Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve sürücülere yönelik kontroller yapıldı. 3 ayrı noktada 5 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri incelendi. Ayrıca ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA