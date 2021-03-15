Yozgat'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına müzikli moral
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına müzikli moral

15.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:30
Yozgat'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına müzikli moral

Yozgat'ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, söyledikleri şarkı ve türkülerle sağlık çalışanlarına moral verdi.

Yozgat'ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, söyledikleri şarkı ve türkülerle sağlık çalışanlarına moral verdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şarkı ve türkü söyledi, sağlık çalışanları öğrencilere eşlik etti.

Etkinliğe katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı konuşmada, salgın döneminde verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Yozgat'ın sağlık altyapısı çok güzel. Bir taraftan şehir hastanemiz, bir taraftan üniversite hastanemiz sayesinde salgın sürecinde fazla sıkıntı yaşamadık." dedi.

Yozgat'ın sarı renkli bölgede olduğunu anımsatan Polat, "Tedbirlere uyarsak sarıdan, maviye geçeriz, uymazsak, turuncuya, kırmızıya geçeriz. Toplumumuzun şunu bilmesi lazım, sağlık çalışanları emek verirken sokakta vatandaşımızın bu emeğe saygı duymalı ve tedbirlere uymalı. Umarım en kısa zamanda yapılan aşıyla salgını yavaşlatır ve eski günlere döneriz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Celal Köse de sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ise sağlık çalışanlarının salgın döneminde canla başla çalıştığını aktardı.

Konuşmaların ardındna Vali Polat, sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına müzikli moral - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:32:31. #1.16#
title