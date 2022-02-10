Öğrenciler kitap okuyarak derse başlıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta öğrencilerin okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla okullarda ders başlamadan 20 dakika kitap okunuyor.

Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi" (ESER) kapsamında il genelindeki okullarda öğrenciler ilk dersten önce öğretmenleri eşliğinde 20 dakika kitap okuyor.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Milli Eğitim Vakfı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle kitap okudu.

Vali Polat, gazetecilere, proje kapsamında tüm eğitim kurumlarında 20 dakika okuma etkinliği yapıldığını söyledi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı istediklerini ifade eden Polat, "Çocuklarımızın evde de anne ve babasıyla yarım saat kitap okumasını istiyoruz. Bilginin güç olduğu günümüzde okuyarak bu güce ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak ve kitap sevgisi aşılamak, onların okumanın uçsuz bucaksız dünyasında gezmesini istiyoruz." dedi.

Vali Polat, öğrencilere kitap hediye etti.

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten 3. sınıf öğrencisi Elif Evra Başol da evde anne ve babasıyla kitap okuduğunu anlattı.

Nisa Sayarer ise "Biz her sabah 20 dakika okulda kitap okuyoruz, evde de ailemle okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Şu ana kadar 47 kitap okudum." diye konuştu.